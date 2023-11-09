Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1800 г.р.
1808 г.р.
1810 г.р.
Скрыто настройками приватности
1819 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Михаил Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Дмитриев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Домна Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Дмитриев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Емельян Игнатов

Отец ребёнка: Игнат Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнат Дмитриев

Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Афросинья Игнатова

Отец ребёнка: Игнат Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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