Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михаил Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Дмитриев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Домна Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Дмитриев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Емельян Игнатов
Отец ребёнка: Игнат Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1815
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнат Дмитриев
Архангельское, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Афросинья Игнатова
Отец ребёнка: Игнат Дмитриев
Смерть
Неизвестно