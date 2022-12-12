Косачева (Неизвестно) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косачева (Неизвестно) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Андрей Викторович

Отец ребёнка: Косачев Виктор Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Косачев Виктор Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косачев Павел Викторович

Отец ребёнка: Косачев Виктор Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косачев Виктор Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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