Алатырева (Эркаева) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Эркаев Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Алатырева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Сын: Алатырев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1944