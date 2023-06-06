Алатырева (Эркаева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алатырева (Эркаева) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

СА
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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Эркаев Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Алатырева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Сын: Алатырев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1944