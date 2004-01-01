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Соколовский Ермолай Ефимович

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Место рождения

с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Соколовский Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Соколовская Александра Степановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Соколовский Филипп Ермолаевич

Мать ребёнка: Соколовская Александра Степановна

Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Соколовский Пётр Ермолаевич

Мать ребёнка: Соколовская Александра Степановна

с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ковырзина Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: Соколовская Александра Степановна

с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколовская Александра Степановна

с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Смерть
1943
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