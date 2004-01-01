Соколовский Ермолай Ефимович
Место рожденияс Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Соколовский Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: Соколовская Александра Степановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Соколовский Филипп Ермолаевич
Мать ребёнка: Соколовская Александра Степановна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Соколовский Пётр Ермолаевич
Мать ребёнка: Соколовская Александра Степановна
с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ковырзина Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Соколовская Александра Степановна
с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно
с Бондарево Кантемировского района Воронежской обл Россия
Смерть
1943