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Шуховцев Леонид
Шуховцев Леонид
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шуховцев Геннадий Федорович
819 г.р.
Мать
Шуховцева Зоя Геннадьевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шуховцев Геннадий Федорович
Мать:
Шуховцева Зоя Геннадьевна
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