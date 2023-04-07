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Чернягов Василий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернягов Федот Борисович

Мать: Чернягова Устинья Степановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Морозова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чернягов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Чернягов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернягов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернягов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернягов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калуга Галина Васильевна

Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернягова Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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