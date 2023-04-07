Чернягов Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Морозова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Чернягов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Чернягов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Антон Васильевич
Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калуга Галина Васильевна
Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Чернягова Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно