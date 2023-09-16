Шкурат Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
05.01.1938
Рождение ребёнка
19.12.1944
Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1945
Рождение ребёнка
10.12.1947
Работа или профессия
Неизвестно