Шкурат Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурат Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурат Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурат Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
19.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурат Анастасия Михайловна

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурат Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурат Анастасия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
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