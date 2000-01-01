Захарина (Лаутеншлегер) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарина (Лаутеншлегер) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сутягина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Захарин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Захарин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Павел Иванович

Отец ребёнка: Захарин Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарин Иван Павлович

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