Загревский Сергей
Место рождения
Дата рождения1959
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Загревский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2004
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно