Загревский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагревский Сергей

Загревский Сергей

Место рождения

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1959

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1940 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Загревский Николай

Мать: Загревская (Свешникова) Ольга

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.