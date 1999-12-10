Наймушин Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.01.1913

Дата смерти

10.12.1999

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1913

Отец: Наймушин Дмитрий Андреевич

Мать: Наймушина Александра Степановна

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.02.1935

Жена: Наймушина Нина Андреевна

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.04.1938

Сын: Наймушин Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Наймушина Нина Андреевна

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.08.1940

Дочь: Клюевская Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Наймушина Нина Андреевна

Рождение ребёнка
27.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймушина Нина Андреевна

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймушина Нина Андреевна

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймушина Нина Андреевна

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.12.1999
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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