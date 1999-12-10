Наймушин Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1913
Дата смерти10.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1913
Бракосочетание
08.02.1935
Жена: Наймушина Нина Андреевна
Рождение ребёнка
02.04.1938
Сын: Наймушин Геннадий Фёдорович
Мать ребёнка: Наймушина Нина Андреевна
Рождение ребёнка
11.08.1940
Дочь: Клюевская Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Наймушина Нина Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1947
Рождение ребёнка
01.02.1951
Рождение ребёнка
15.12.1953
Смерть
10.12.1999
Чайковский, Чайковский, Пермский край