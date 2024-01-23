Плюснин Прокоп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Плюснина Зинаида Юдаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плюснин Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Плюснина Зинаида Юдаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюснина Зинаида Юдаевна
Смерть
Неизвестно