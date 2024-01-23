Плюснин Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюснин Прокоп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Плюснина Зинаида Юдаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плюснин Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Плюснина Зинаида Юдаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюснина Зинаида Юдаевна

Смерть
Неизвестно
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