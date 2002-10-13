Ерофеев Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1923
Дата смерти13.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1923
Отец: Ерофеев Гавриил
Мать: Усынина Пелагея
Рождение ребёнка
12.05.1948
Сын: Ерофеев Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1954
Дочь: Ерофеева Таисия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1958
Сын: Ерофеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Усачева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
17.04.1958
Сын: Ерофеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усачева Лидия Алексеевна
Смерть
13.10.2002