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Ерофеев Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1923

Дата смерти

13.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1923

Отец: Ерофеев Гавриил

Мать: Усынина Пелагея

Рождение ребёнка
12.05.1948

Сын: Ерофеев Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1954

Дочь: Ерофеева Таисия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1958

Сын: Ерофеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Усачева Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
17.04.1958

Сын: Ерофеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усачева Лидия Алексеевна

Смерть
13.10.2002