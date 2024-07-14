Пилипчук Никифор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилипчук Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пилипчук Иван Никифорович
Мать ребёнка: Пилипчук Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пилипчук Фома Никифорович
Мать ребёнка: Пилипчук Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пилипчук Татьяна Нификоровна
Мать ребёнка: Пилипчук Елена Даниловна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пилипчук Дометий Никифорович
Мать ребёнка: Пилипчук Елена Даниловна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно