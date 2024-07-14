Пилипчук Никифор Григорьевич 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пилипчук Никифор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипчук Елена Даниловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пилипчук Иван Никифорович

Мать ребёнка: Пилипчук Елена Даниловна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пилипчук Фома Никифорович

Мать ребёнка: Пилипчук Елена Даниловна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пилипчук Татьяна Нификоровна

Мать ребёнка: Пилипчук Елена Даниловна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пилипчук Дометий Никифорович

Мать ребёнка: Пилипчук Елена Даниловна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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