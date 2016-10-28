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Баушева Юлия Александровна
Баушева Юлия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.2016
Пол
Женский
Отец
Баушев Александр Викторович
1974 г.р.
Мать
Баушева Алевтина Георгиевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2016
Отец:
Баушев Александр Викторович
Мать:
Баушева Алевтина Георгиевна
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