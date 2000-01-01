Кадышников Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кадышников Тимофей Миронович
Мать: Полагея Прошоновна
Рождение ребёнка
01.02.1905
Сын: Кадышников Петр Александрович
Мать ребёнка: Ирина Феодотовна
Метрическая книга Медведевской церкви Медведевской волости Ишимского уезда. Входят: с. Медведево, Зимина, Скаредная, Глухарева, Быстрая, Басаргина, Кутырева, Крупинина, Гагарысова, Коровенка 01.01.<уд... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Кадышникова Ефросиния Александровна
Мать ребёнка: Ирина Феодотовна
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Кадышников Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ирина Феодотовна
Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Феодотовна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904