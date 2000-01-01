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Кадышников Александр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кадышников Тимофей Миронович

Мать: Полагея Прошоновна

Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Кадышников Петр Александрович

Мать ребёнка: Ирина Феодотовна

Метрическая книга Медведевской церкви Медведевской волости Ишимского уезда. Входят: с. Медведево, Зимина, Скаредная, Глухарева, Быстрая, Басаргина, Кутырева, Крупинина, Гагарысова, Коровенка 01.01.<уд... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Кадышникова Ефросиния Александровна

Мать ребёнка: Ирина Феодотовна

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Кадышников Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ирина Феодотовна

Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Феодотовна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904
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