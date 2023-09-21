Борхсениус Вильхельм Каппелен
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1899
Дата смерти14.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1899
Отец: Борхсениус Фредрик Шарло
Мать: Борхсениус Софи
Рождение ребёнка
19.01.1937
Рождение ребёнка
18.04.1939
Рождение ребёнка
10.04.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1961