Борхсениус Вильхельм Каппелен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус Вильхельм Каппелен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1899

Дата смерти

14.12.1961

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1899

Отец: Борхсениус Фредрик Шарло

Мать: Борхсениус Софи

Рождение ребёнка
19.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Бодил Беате Мария

Рождение ребёнка
18.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Бодил Беате Мария

Рождение ребёнка
10.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Бодил Беате Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Бодил Беате Мария

Смерть
14.12.1961
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