Чернышева Евдокия Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Чернышева) Агафья Стефанова
Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чернышев Василий Стефанов
Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чернышев Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Чернышев Прокофий Стефанов
Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Чернышева) Агрипена Стефанова
Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чернышев Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов
Смерть
Неизвестно