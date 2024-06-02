Чернышева Евдокия Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Евдокия Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Чернышева) Агафья Стефанова

Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чернышев Василий Стефанов

Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чернышев Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чернышев Прокофий Стефанов

Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Чернышева) Агрипена Стефанова

Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чернышев Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Чернышев Стефан Потапов

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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