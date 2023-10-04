Таганова Савина Иринья Лифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1922
Дочь: Губанова Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Таганов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Захарова Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Таганов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
03.10.1930
Дочь: Таганова Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Таганов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Таганов Кузьма Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно