Таганова Савина Иринья Лифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таганова Савина Иринья Лифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1922

Дочь: Губанова Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Таганов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Захарова Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Таганов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
03.10.1930

Дочь: Таганова Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Таганов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Таганов Кузьма Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таганов Кузьма Павлович

Смерть
Неизвестно
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