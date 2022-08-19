Ховзун (Авруцкая) Елена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховзун (Авруцкая) Елена Иосифовна

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Место рождения

Седых, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

21.12.1937

Дата смерти

19.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1937

Отец: Авруцкий Иосиф Андреевич

Мать: Авруцкая Анна Фёдоровна

Седых, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
22.10.1960

Муж: Ховзун Борис Данилович

Домбаровский, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.09.1961

Дочь: Ситник Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Ховзун Борис Данилович

Домбаровский, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1963

Дочь: Карабут Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Ховзун Борис Данилович

Рождение ребёнка
07.12.1965

Сын: Ховзун Борис Борисович

Отец ребёнка: Ховзун Борис Данилович

Рождение ребёнка
28.11.1974

Сын: Ховзун Александр Борисович

Отец ребёнка: Ховзун Борис Данилович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
19.08.2022
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