Ховзун (Авруцкая) Елена Иосифовна
Место рождения
Дата рождения21.12.1937
Дата смерти19.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1937
Отец: Авруцкий Иосиф Андреевич
Мать: Авруцкая Анна Фёдоровна
Бракосочетание
22.10.1960
Рождение ребёнка
28.09.1961
Дочь: Ситник Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Ховзун Борис Данилович
Рождение ребёнка
26.02.1963
Дочь: Карабут Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Ховзун Борис Данилович
Рождение ребёнка
07.12.1965
Отец ребёнка: Ховзун Борис Данилович
Рождение ребёнка
28.11.1974
Сын: Ховзун Александр Борисович
Отец ребёнка: Ховзун Борис Данилович
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
19.08.2022