Соколова Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Василиса Ивановна

Соколова Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2021

Отец: Соколов Иван Валентинович

Мать: Соколова Валентина Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close