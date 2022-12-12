Ющенко (Тарасова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1965
Отец: Тарасов Михаил Павлович
Мать: Тарасова Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.04.1986
Дочь: Зацепина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Ющенко Андрей Владимирович
Чортков, Тернопільська область
Рождение ребёнка
18.11.1989
Отец ребёнка: Ющенко Андрей Владимирович
Венгрия, г. Кестхей