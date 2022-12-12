Ющенко (Тарасова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко (Тарасова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1965

Отец: Тарасов Михаил Павлович

Мать: Тарасова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.04.1986

Дочь: Зацепина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Ющенко Андрей Владимирович

Чортков, Тернопільська область
Рождение ребёнка
18.11.1989

Сын: Ющенко Илья Андреевич

Отец ребёнка: Ющенко Андрей Владимирович

Венгрия, г. Кестхей
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