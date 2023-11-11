Васильева Матрона Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Васильев Никанор Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
С 1888 по 1892
Сын: Васильев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Гуляева Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Петрова Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.
Сын: Васильев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1896
Дочь: Зинаида Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1896
Сын: Васильев Флегонт Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
13.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно