Васильева Матрона Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Матрона Романовна

Васильева Матрона Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Васильев Никанор Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1888 по 1892

Сын: Васильев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Гуляева Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Петрова Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.

Сын: Васильев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1896

Дочь: Зинаида Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1896

Сын: Васильев Флегонт Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1901 ст.

Сын: Васильев Ион Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Васильев Афанасий Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Афанасий Маркелович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close