Судомоина (Кузнецова) Любовь Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судомоина (Кузнецова) Любовь Платоновна

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Место рождения

Татарка, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарка, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Муж: Судомоин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.

Дочь: Исакичева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Судомоин Дмитрий Иванович

Льгово, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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