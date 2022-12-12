Судомоина (Кузнецова) Любовь Платоновна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.
Дочь: Исакичева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Судомоин Дмитрий Иванович
Льгово, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно