Полухина Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина Альбина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1936

Дата смерти

03.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полухин Олег Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
03.01.2021
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
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