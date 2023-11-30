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Косичкин Александр Александрович

Место рождения

Кожухова, Нагатинская волость, Московский уезд

Дата рождения

14.11.1869

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1869

Отец: Касичкин Александр Александрович

Мать: Касичкина Анна Алексеевна

Кожухова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
29.09.1908

Жена: Косичкина Мария Николаевна

ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НА СТАРОМ СИМОНОВЕ Главархив Москвы, Фонд №2122, опись №3, ед. хр. 20, стр. 164
Рождение ребёнка
28.11.1912

Дочь: Касичкина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Косичкина Мария Николаевна

Главархив Москвы, Фонд №203, опись №782, ед. хр. 203, стр. 441 ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ В СТАРОМ СИМОНОВЕ.
Рождение ребёнка
04.09.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косичкина Мария Николаевна

Кожухова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
15.05.1915

Жена: не указана

ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НА СТАРОМ СИМОНОВЕ Главархив Москвы, Фонд №2122, опись №3, ед. хр. 21, стр. 98
Смерть
1940
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