Косичкин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения14.11.1869
Дата смерти1940
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1869
Бракосочетание
29.09.1908
ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НА СТАРОМ СИМОНОВЕ Главархив Москвы, Фонд №2122, опись №3, ед. хр. 20, стр. 164
Рождение ребёнка
28.11.1912
Дочь: Касичкина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Косичкина Мария Николаевна
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №782, ед. хр. 203, стр. 441 ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ В СТАРОМ СИМОНОВЕ.
Рождение ребёнка
04.09.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косичкина Мария Николаевна
Бракосочетание
15.05.1915
Жена: не указана
ЦЕРКОВЬ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НА СТАРОМ СИМОНОВЕ Главархив Москвы, Фонд №2122, опись №3, ед. хр. 21, стр. 98
Смерть
1940