Салямов Абдулвали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салямов Абдулвали

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Алембиков Салям

Мать: (Ахмярова) Хамидя 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рахимкулова) Зулейха 2 Жена

Рождение ребёнка
1835

Сын: Абдулвалиев Шияфетдин

Мать ребёнка: (Абузярова) Азима 1 Жена

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Абдулвалиев Жамалетдин

Мать ребёнка: (Абузярова) Азима 1 Жена

Рождение ребёнка
1844

Сын: Абдулвалиев Садек

Мать ребёнка: (Абузярова) Азима 1 Жена

Смерть
Неизвестно

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