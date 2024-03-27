Салямов Абдулвали
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Алембиков Салям
Мать: (Ахмярова) Хамидя 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: (Абузярова) Азима 1 Жена
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: (Абузярова) Азима 1 Жена
Рождение ребёнка
1844
Сын: Абдулвалиев Садек
Мать ребёнка: (Абузярова) Азима 1 Жена
Смерть
Неизвестно