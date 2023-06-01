Шеломова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Плишкина Павловна

Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шестакова Анна Павловна

Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Якушева Апполинария Павловна

Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шеломов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ударцева Нина Павловна

Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Павел Андреевич

Смерть
1969