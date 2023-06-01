Шеломова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Плишкина Павловна
Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шестакова Анна Павловна
Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Якушева Апполинария Павловна
Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ударцева Нина Павловна
Отец ребёнка: Шеломов Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969