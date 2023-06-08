Судоплатов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судоплатов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.2005

Сын: Судоплатов Владислав Максимович

Мать ребёнка: Калашникова Олеся

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Развод
Неизвестно

Жена: Калашникова Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Олеся