Судоплатов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.2005
Сын: Судоплатов Владислав Максимович
Мать ребёнка: Калашникова Олеся
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Развод
Неизвестно
Жена: Калашникова Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калашникова Олеся