Бургард (Burgard) Иоганнес Валентин (Joannes Valentinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургард (Burgard) Иоганнес Валентин (Joannes Valentinus)

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Место рождения

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

23.09.1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1751

Отец: Бургард Иоганнес Михаэль

Мать: Виттлинг Мария Доротея

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
23.09.1751
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.01.1775

Жена: Вернер Мария Анна

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.04.1790

Сын: Бургард Франц Антон

Мать ребёнка: Вернер Мария Анна

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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