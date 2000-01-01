Бургард (Burgard) Иоганнес Валентин (Joannes Valentinus)
Место рожденияОберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения23.09.1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1751
Отец: Бургард Иоганнес Михаэль
Мать: Виттлинг Мария Доротея
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
23.09.1751
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.01.1775
Жена: Вернер Мария Анна
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.04.1790
Сын: Бургард Франц Антон
Мать ребёнка: Вернер Мария Анна
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно