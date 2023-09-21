Желтяков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтяков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1994

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маргарита

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