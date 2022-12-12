Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1834
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1838
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
22.02.1840
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
19.07.1843
Дочь: Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
10.02.1846
Сын: Ленков Федор Андреев
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
10.02.1846
Сын: Ленков Федор Андреев
Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно