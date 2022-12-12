Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1834

Муж: Ленков Андрей Яковлев

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1838

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1840

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1843

Дочь: Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.02.1846

Сын: Ленков Федор Андреев

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.02.1846

Сын: Ленков Федор Андреев

Отец ребёнка: Ленков Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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