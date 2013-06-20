Ривкина (Власовских) Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ривкина (Власовских) Любовь Анатольевна

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Место рождения

город Соликамск, Пермский край, СССР

Дата рождения

27.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1959

Отец: Мухин Анатолий

Мать: Власовских Лидия Ивановна

город Соликамск, Пермский край, СССР
Рождение ребёнка
25.09.1982

Сын: Ривкин Антон Александрович

Отец ребёнка: Ривкин Александр Семенович

Свердловск, Свердловская обл., СССР
Рождение ребёнка
29.06.1986

Дочь: Ривкина Евгения Александровна

Отец ребёнка: Ривкин Александр Семенович

СССР, г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ривкин Александр Семенович

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