Ривкина (Власовских) Любовь Анатольевна
Место рождениягород Соликамск, Пермский край, СССР
Дата рождения27.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1959
Отец: Мухин Анатолий
город Соликамск, Пермский край, СССР
Рождение ребёнка
25.09.1982
Сын: Ривкин Антон Александрович
Отец ребёнка: Ривкин Александр Семенович
Свердловск, Свердловская обл., СССР
Рождение ребёнка
29.06.1986
Дочь: Ривкина Евгения Александровна
Отец ребёнка: Ривкин Александр Семенович
СССР, г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно