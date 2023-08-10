Родин Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Заварзино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1952
Дочь: Родина Софья Захаровна
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1955
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева Галина Захаровна
Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1958