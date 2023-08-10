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Родин Захар Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Родин Владимир Захарович

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Заварзино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1952

Дочь: Родина Софья Захаровна

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1955

Сын: Родин Николай Захарович

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева Галина Захаровна

Мать ребёнка: Болдырева Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Надежда Ивановна

Смерть
Около 1958
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