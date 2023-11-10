Меева (Корытова) Надежда Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меева (Корытова) Надежда Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1939

Дочь: Киселева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Меев Федор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курилина Эмилия Федоровна

Отец ребёнка: Меев Федор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меев Федор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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