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Зыков Яков Афанасьевич

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

05.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Афонасій​ ​никитинъ​ Зыковъ Афанасий Никитович

Мать: Зыкова Мария Дмитриевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Ивановна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Матрёна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
05.03.2002
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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