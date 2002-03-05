Зыков Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти05.03.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
03.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Матрёна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод к-за «Путь Ильича»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.2002