Салмаева Голикова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1978
Сын: Кучерявый Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Кучерявый Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
23.10.1984
Дочь: Фарниева Салмаева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.03.1986
Отец ребёнка: не указан