Салмаева Голикова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмаева Голикова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1978

Сын: Кучерявый Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Кучерявый Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
23.10.1984

Дочь: Фарниева Салмаева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.03.1986

Сын: Салмаев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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