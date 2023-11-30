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Бернякович Иван Павлович

Место рождения

Романовщина, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

29.01.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Бернякович Павел Петрович

Мать: Бернякович Маланья Андреевна

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Бернякович Иван Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Анна Корнеевна

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Бернякович Андрей Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Анна Корнеевна

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.

Дочь: Чернявская Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Бернякович Анна Корнеевна

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернякович Анна Корнеевна

Смерть
29.01.1894 ст.
Романовщина, Мядельский район, Минская область
Похороны
31.01.1894 ст.
Романовщина, Мядельский район, Минская область
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