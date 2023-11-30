Бернякович Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смерти29.01.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Мать ребёнка: Бернякович Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Сын: Бернякович Андрей Иванович
Мать ребёнка: Бернякович Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.
Дочь: Чернявская Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Бернякович Анна Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1894 ст.
Похороны
31.01.1894 ст.