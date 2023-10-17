Кузнецова Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1907

Дочь: Степанова Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил

Куйбышевская область, Исаклинский район, пос. Клин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Гаврилович

Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Гавриил

Смерть
Неизвестно
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