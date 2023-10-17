Кузнецова Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1907
Дочь: Степанова Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил
Куйбышевская область, Исаклинский район, пос. Клин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Гаврилович
Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Гавриил
Смерть
Неизвестно