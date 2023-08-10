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Алина Наталия Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

10.01.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1867

Сын: Алин Яков Степанов

Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1873

Сын: Алин Димитрий Степанов

Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов

Рождение ребёнка
06.04.1875

Сын: Алин Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов

Рождение ребёнка
30.08.1878 ст.

Сын: Алин Сергий Стефанов

Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1880 ст.

Сын: Алин Косьма Степанов

Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1883 ст.

Сын: Алин Савва Стефанов

Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алин Степан Варлаамов

Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
10.01.1908 ст.
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
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