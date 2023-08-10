Алина Наталия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти10.01.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1867
Сын: Алин Яков Степанов
Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов
Рождение ребёнка
09.02.1873
Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов
Рождение ребёнка
06.04.1875
Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов
Рождение ребёнка
30.08.1878 ст.
Сын: Алин Сергий Стефанов
Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов
Рождение ребёнка
01.11.1880 ст.
Сын: Алин Косьма Степанов
Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов
Рождение ребёнка
24.04.1883 ст.
Сын: Алин Савва Стефанов
Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Алин Степан Варлаамов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1908 ст.