Красноруцкая Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноруцкая Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Красноруцкий Николай Прокопьевич

Мать: не указана