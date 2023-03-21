Морданова Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрин Василий
Мать: Тюрина Ираида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морданов Николай
Отец ребёнка: Морданов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морданов Владимир
Отец ребёнка: Морданов Николай
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морданов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
2020