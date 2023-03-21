Морданова Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морданова Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Василий

Мать: Тюрина Ираида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морданов Николай

Отец ребёнка: Морданов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морданов Владимир

Отец ребёнка: Морданов Николай

Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морданов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2020
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