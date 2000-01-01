Горяинова (Жиглова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Жиглов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Андреевская Нина Семеновна
Отец ребёнка: Горяинов Семен Константинович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Горяинов Семен Константинович
Рождение ребёнка
07.10.1942
Сын: Горяинов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Горяинов Семен Константинович
ст. Ушумун Тыгдинский р-н, Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно