Горяинова (Жиглова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Жиглова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Жиглов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Андреевская Нина Семеновна

Отец ребёнка: Горяинов Семен Константинович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Горяинов Семен Константинович

Рождение ребёнка
07.10.1942

Сын: Горяинов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Горяинов Семен Константинович

ст. Ушумун Тыгдинский р-н, Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяинов Семен Константинович

Смерть
Неизвестно
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