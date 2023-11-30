Притупова (Баженова) Марфа Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПритупова (Баженова) Марфа Порфирьевна

Притупова (Баженова) Марфа Порфирьевна

Место рождения

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баженов Порфирий

Мать: не указана

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1865 ст.

Сын: Притупов Семён Маркелович

Отец ребёнка: Притупов Маркелл Софронович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Притупов Маркелл Софронович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close