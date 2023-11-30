Притупова (Баженова) Марфа Порфирьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баженов Порфирий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1865 ст.
Сын: Притупов Семён Маркелович
Отец ребёнка: Притупов Маркелл Софронович
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно