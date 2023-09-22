Чеботарёв Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёв Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1833 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Чеботарёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1870 ст.

Сын: Чеботарёв Парамон Тимофеевич

Мать ребёнка: Чеботарёва Анна Васильевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарёва Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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