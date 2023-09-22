Чеботарёв Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Чеботарёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1870 ст.
Сын: Чеботарёв Парамон Тимофеевич
Мать ребёнка: Чеботарёва Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно