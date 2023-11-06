КАРП НИКИТИН
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: НИКИТА ДЕМЬЯНОВ
Мать: МАРИНА ДАНИЛИЕВА
Бракосочетание
1854
Жена: ФЕДОРА МАТВЕЕВА
РОСЛАВЛЬСКИЙ УЕЗД, АСТАПКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.ПАЛОМЫ
ФЕДОРА УЖЕ ВДОВА В НОЯБРЕ БРАК С КАРПОМ
Место жительства
Неизвестно
РОСЛАВЛЬСКИЙ УЕЗД, АСТАПКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.ПАЛОМЫ
Смерть
Неизвестно