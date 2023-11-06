КАРП НИКИТИН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КАРП НИКИТИН

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1810 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: НИКИТА ДЕМЬЯНОВ

Мать: МАРИНА ДАНИЛИЕВА

Бракосочетание
1854

Жена: ФЕДОРА МАТВЕЕВА

РОСЛАВЛЬСКИЙ УЕЗД, АСТАПКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.ПАЛОМЫ
ФЕДОРА УЖЕ ВДОВА В НОЯБРЕ БРАК С КАРПОМ
Место жительства
Неизвестно
РОСЛАВЛЬСКИЙ УЕЗД, АСТАПКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.ПАЛОМЫ
Смерть
Неизвестно
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