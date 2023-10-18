Смирнов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1920
Дата смерти18.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1991