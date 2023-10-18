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Смирнов Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1920

Дата смерти

18.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920

Отец: Смирнов Сергей Петрович

Мать: Смирнова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Смирнов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Михайловна

Смерть
18.10.1991
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