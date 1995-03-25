Пасечник (Ерохина) Ольга Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1918
Дата смерти25.03.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1918
Отец: Ерохин Митрофан Родионович
Мать: Ерохина Прасковья
Рождение ребёнка
04.07.1941
Рождение ребёнка
22.09.1946
Рождение ребёнка
14.09.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1995