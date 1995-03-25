Пасечник (Ерохина) Ольга Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечник (Ерохина) Ольга Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1918

Дата смерти

25.03.1995

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1918

Отец: Ерохин Митрофан Родионович

Мать: Ерохина Прасковья

Рождение ребёнка
04.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пасечник Василий Севастьянович

Рождение ребёнка
22.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пасечник Василий Севастьянович

Рождение ребёнка
14.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пасечник Василий Севастьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасечник Василий Севастьянович

Смерть
25.03.1995
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