Субботина Римма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Римма Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1950

Отец: Жуков Федор Тимофеевич

Мать: Жукова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
07.12.1973

Сын: Субботин Константин Владимиирович

Отец ребёнка: Субботин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
14.09.1977

Дочь: Субботина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Субботин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
20.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Владимир Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Владимир Константинович

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