Субботина Римма Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1950
Отец: Жуков Федор Тимофеевич
Мать: Жукова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
07.12.1973
Сын: Субботин Константин Владимиирович
Отец ребёнка: Субботин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
14.09.1977
Дочь: Субботина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Субботин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
20.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботин Владимир Константинович
Бракосочетание
Неизвестно