Цыганова (Онищенко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Онищенко) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1930

Дата смерти

25.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1956

Сын: Онищенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Онищенко Александр Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Александр Федорович

Смерть
25.10.2010
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
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