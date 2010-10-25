Цыганова (Онищенко) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1930
Дата смерти25.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1956
Сын: Онищенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Онищенко Александр Федорович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2010
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край