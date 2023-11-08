Морозова Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.2009

Дочь: Морозова Марина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.2011

Сын: Морозов Григорий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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