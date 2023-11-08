Морозова Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.2009
Дочь: Морозова Марина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.2011
Сын: Морозов Григорий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности